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Новая модель выпускного экзамена в Азербайджане будет внедрена в 2024 году

Новая модель выпускного экзамена в Азербайджане будет внедрена в 2024 году В Азербайджане выпускной экзамен для учащихся 9-х классов в 2023 году будет проводиться по существующей сейчас модели. Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). В ГЭЦ отметили, что совместно с представителями министе
Наука и образование
4 ноября 2022 г. 16:47
Новая модель выпускного экзамена в Азербайджане будет внедрена в 2024 году

В Азербайджане выпускной экзамен для учащихся 9-х классов в 2023 году будет проводиться по существующей сейчас модели.

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В ГЭЦ отметили, что совместно с представителями министерства науки и образования Азербайджана были проведены обсуждения новой модели экзамена, которая подразумевает внедрение заданий по иностранному языку в выпускном экзамене для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ в 2023 году.

По итогам обсуждений было принято решение утвердить новую модель экзамена в общеобразовательных учреждениях, представить ее общественности, организовать онлайн-тест и привести примеры заданий по новой модели в "Руководстве по оценке", подготовленном министерством образования для 9-х классов.

Поскольку для реализации вышеперечисленного требуется длительное время, новую модель экзамена планируется применить в выпускном экзамене с 2024 года.

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Версия на азербайджанском языке Gələn il buraxılış imtahanı ötənilki imtahan modeli əsasında keçiriləcək

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