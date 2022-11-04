Новая модель выпускного экзамена в Азербайджане будет внедрена в 2024 году

В Азербайджане выпускной экзамен для учащихся 9-х классов в 2023 году будет проводиться по существующей сейчас модели. Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ). В ГЭЦ отметили, что совместно с представителями министе

В Азербайджане выпускной экзамен для учащихся 9-х классов в 2023 году будет проводиться по существующей сейчас модели.



Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).



В ГЭЦ отметили, что совместно с представителями министерства науки и образования Азербайджана были проведены обсуждения новой модели экзамена, которая подразумевает внедрение заданий по иностранному языку в выпускном экзамене для учащихся 9-х классов общеобразовательных школ в 2023 году.



По итогам обсуждений было принято решение утвердить новую модель экзамена в общеобразовательных учреждениях, представить ее общественности, организовать онлайн-тест и привести примеры заданий по новой модели в "Руководстве по оценке", подготовленном министерством образования для 9-х классов.



Поскольку для реализации вышеперечисленного требуется длительное время, новую модель экзамена планируется применить в выпускном экзамене с 2024 года.