Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул

Нобелевская премия по химии присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.

Нобелевская премия по химии присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул - "за разработку клик-химии и биоортогональной химии".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Клик-химия более всего имеет отношение к органической химии - научной дисциплине о собирании органических молекул. Клик-химия - семейство химических реакций, позволяющие при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.

3 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

Вчера премия по физике присуждена Алену Аспе (Франция), Джону Ф. Клаузеру (США) и Антону Цайлингеру (Австрия).