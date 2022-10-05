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Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул

Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул Нобелевская премия по химии присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул.
Наука и образование
5 октября 2022 г. 13:56
Нобелевскую премию по химии присудили за инструменты для создания молекул

Нобелевская премия по химии присуждена американцам Каролин Бертоцци и Барри Шарплессу, а также датчанину Мортену Мелдалу за инструменты для создания молекул - "за разработку клик-химии и биоортогональной химии".

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

Клик-химия более всего имеет отношение к органической химии - научной дисциплине о собирании органических молекул. Клик-химия - семейство химических реакций, позволяющие при любых условиях эффективно получать заданные молекулы.

В четверг, 6 октября, станет известен новый лауреат Нобелевской премии по литературе.

3 октября Нобелевской премии в номинации "физиология и медицина" удостоился шведский биолог Сванте Паабо за исследование эволюции человека.

Вчера премия по физике присуждена Алену Аспе (Франция), Джону Ф. Клаузеру (США) и Антону Цайлингеру (Австрия).

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Версия на английском языке Фото2 scientists win Nobel Prize in chemistry for new way of building molecules
Версия на азербайджанском языке ФотоKimya üzrə Nobel mükafatının laureatlarının adları açıqlanıb

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