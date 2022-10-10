Нобелевскую премию по экономике присудили за исследования финансовых кризисов

в 2022 году Нобелевской премии по экономике удостоились американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

В 2022 году Нобелевской премии по экономике удостоились американцы Бен Бернанке, Дуглас Даймонд и Филип Дибвиг.

Как передает Report со ссылкой Forbes, Нобелевская премия по экономике присуждена им за "исследования роли банков в экономике, особенно во время финансовых кризисов".

"Важный вывод их исследования заключается в том, почему жизненно важно избегать краха банков", - говорится в заявлении Нобелевского комитета.

Вручение Нобеля за достижения в области экономики завершает Нобелевскую неделю, которая традиционно проходит в начале октября.

Премия по экономике изначально не была прописана в завещании Альфреда Нобеля. Ее начали вручать в 1969 году по инициативе Банка Швеции.