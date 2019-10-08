Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике

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Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу и Дидье Келозу за работы в области астрономии и астрофизики.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).

Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).