Нобелевский комитет назвал лауреатов премии по физике

Нобелевская премия по физике за 2019 год присуждена Джеймсу Пиблзу и Дидье Келозу за работы в области астрономии и астрофизики.
Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом сообщил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.
Церемония награждения названных лауреатов пройдет по традиции в Стокгольме 10 декабря в день кончины основателя Нобелевских премий – шведского предпринимателя и изобретателя Альфреда Нобеля (1833–1896).
Отметим, что сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (более 900 тысяч долларов США).
Cəfər AğadadaşovАвтор новости