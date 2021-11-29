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Нобелевский лауреат Азиз Санджар посетит Азербайджан

Нобелевский лауреат Азиз Санджар посетит Азербайджан 11:23
Наука и образование
29 ноября 2021 г. 11:47
Нобелевский лауреат Азиз Санджар посетит Азербайджан
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Лауреат Нобелевский премии по химии Азиз Санджар посетит Азербайджан.

Как передает Report, всемирно известный ученый примет участие в организуемом в Баку Экономическом форуме UNEC Баку 2021 (UNEC Economy Forum Baku 2021).

В первый день форума, 1 декабря, запланирована встреча А.Санджара с учеными. 2 декабря он выступит на второй панели мероприятия под названием "Наука и образование в постпандемический период".

Экономический форум UNEC стартует 1 декабря во дворце "Гюлюстан". Главным лозунгом форума является «Путь к победе». В рамках форума в течение 3 дней состоятся обсуждения по 5 панелям. В форуме будут отражены такие этапы для постпандемического периода как упрощение цифровой экономики, а также путь независимости, включающий социально-экономические трансформации Азербайджана. Кроме того, форум объединит ведущие государственные и частные организации, в то же время опытных промышленных специалистов. Тем самым предоставит участникам платформу для обсуждения вопросов экономического и социального развития, вызовов и возможностей.

Форум завершится 3 декабря.

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Версия на английском языке Nobel laureate Aziz Sanjar to visit Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке ФотоNobel mükafatı laureatı Əziz Səncər Azərbaycana gəlir

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