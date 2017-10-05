Нобелевская премия по литературе присуждена Кадзуо Исигуро

Баку. 5 октября. REPORT.AZ/ Нобелевский комитет на церемонии в Стокгольме объявил лауреата премии по литературе. Как сообщает Report cо ссылкой на зарубежные СМИ, премия 2017 года присуждена Кадзуо Исигуро.

Соответствующее заявление вывешено на сайте Нобелевского комитета.

В прошлом году лауреатом Нобелевской премии по литературе стал американский поэт и певец Боб Дилан.

Лауреаты Нобелевской премии в 2017 году получат 9 млн шведских крон (около 1,12 млн долларов). Нобелевский фонд впервые с 2001 года решил увеличить размеры премий лауреатам на 12,5%. Ранее победители получали 8 млн шведских крон (около 931 тыс. долларов).