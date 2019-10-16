Академический секретарь: Нередко преподаватели НАНА не приходят на занятия

В учебном процессе в магистратуре Национальной академии наук Азербайджана есть ряд проблем, связанных с посещаемостью.

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем заседании Президиума академии заявил академический секретарь Аминага Садыгов.

По его словам, во время проведенных мониторингов выявлен ряд недочетов: "В некоторых институтах академии - институтах Истории, Философии, Географии, Нефти и Газа, Радиации, Агрохимии и Землеведения, Экономики нет аудиторий для преподавания магистрам. Хотя для проведения лекций должны быть отдельные аудитории. Иногда педагог пытается провести занятие с магистрами в своем рабочем кабинете. Нередко педагоги вообще не приходят на занятия или же опаздывают. Бывают случаи, когда магистр так и не дожидается педагога".

А.Садыгов добавил, что в этом году в магистратуру НАНА поступили 120 человек по 22 специальностям и 75 специализациям: "Данный показатель вдвое превышает аналогичный показатель прошлого года. Привлеченные к учебному процессу педагоги отбираются среди известных ученых НАНА. Здесь преподают 5 академиков, 19 членов-корреспондентов, 66 докторов наук, 41 из которых - профессора, 127 докторов философии, 101 из которых - доценты.

С 2019 года в НАНА приступили к магистерскому образованию на платной основе. Магистерскую подготовку проводят 26 научно-исследовательских институтов".