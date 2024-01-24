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Непогода не повлияла на учебный процесс в Баку и регионах

Непогода не повлияла на учебный процесс в Баку и регионах Наблюдающиеся на территории страны нестабильные погодные условия не повлияли на учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.
Наука и образование
24 января 2024 г. 14:54
Непогода не повлияла на учебный процесс в Баку и регионах

Наблюдающиеся на территории страны нестабильные погодные условия не повлияли на учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

По данным агентства, погодные условия не вызвали каких-либо негативных последствий в учебных заведениях.

"В связи с погодными условиями повышено внимание к обеспечению нормальной деятельности общеобразовательных учреждений в столице и регионах. В центре внимания остается обеспечение безопасности учащихся и преподавателей, а также непрерывность образовательного процесса", - сообщили в агентстве.

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