Непогода не повлияла на учебный процесс в Баку и регионах

Наблюдающиеся на территории страны нестабильные погодные условия не повлияли на учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.

Наблюдающиеся на территории страны нестабильные погодные условия не повлияли на учебный процесс в общеобразовательных учреждениях.

Об этом в ответ на запрос Report сообщили в Государственном агентстве по дошкольному и общему образованию.

По данным агентства, погодные условия не вызвали каких-либо негативных последствий в учебных заведениях.

"В связи с погодными условиями повышено внимание к обеспечению нормальной деятельности общеобразовательных учреждений в столице и регионах. В центре внимания остается обеспечение безопасности учащихся и преподавателей, а также непрерывность образовательного процесса", - сообщили в агентстве.