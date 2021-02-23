Некоторые школы переходят на дистанционное обучение из-за коронавируса

Объявлено число зараженных с 1 по 21 февраля учеников.

Объявлено число зараженных с 1 по 21 февраля учеников.

В ответ на запрос Report в Министерстве образования сообщили, что за этот период число заразившихся учащихся составило 225 человек (0,03 процента от общего числа учащихся, вовлеченных в очное обучение), персонала - 159 человек (0,13 процента от общего числа работников).

Количество классов, переведенных до 22 февраля на дистанционное обучение, составляет 84, школ - 4: "Согласно решению Центра гигиены и эпидемиологии, Республиканская гимназия искусств, средние школы №82 города Баку, №37 города Гянджи и села Афатли Агдамского района были переведены на дистанционное обучение".

Напомним, что очное обучение частично возобновлено с 1 февраля.