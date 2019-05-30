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Советник министра: Некоторые, не выезжая из страны, получают докторскую степень

Некоторые, не выезжая из Азербайджана, получают докторскую степень

"В последнее время растет число молодежи, получающей образование за границей. Однако порой бывают определенные случаи злоупотребления, связанные с образованием за рубежом".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. начальника Управления аккредитации и нострификации министерства образования и советник министра образования Азербайджана Гасан Гасанлы.

Он отметил, что речь идет не о поддельных документах и качестве образования, а о поддержке равной и справедливой конкуренции: "Потому что порой мы становимся свидетелями того, что некоторые, не выезжая из страны, получают докторскую степень или же не знают язык страны, в которой учились 4 года. Естественно, что документы таких людей поддельные".

Г.Гасанли отметил, что сегодня работодатели обращают внимание не на диплом, сертификат, а на знания, умения, квалификацию.

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