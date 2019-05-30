Советник министра: Некоторые, не выезжая из страны, получают докторскую степень

"В последнее время растет число молодежи, получающей образование за границей. Однако порой бывают определенные случаи злоупотребления, связанные с образованием за рубежом".

Как сообщает Report, об этом сказал и.о. начальника Управления аккредитации и нострификации министерства образования и советник министра образования Азербайджана Гасан Гасанлы.

Он отметил, что речь идет не о поддельных документах и качестве образования, а о поддержке равной и справедливой конкуренции: "Потому что порой мы становимся свидетелями того, что некоторые, не выезжая из страны, получают докторскую степень или же не знают язык страны, в которой учились 4 года. Естественно, что документы таких людей поддельные".

Г.Гасанли отметил, что сегодня работодатели обращают внимание не на диплом, сертификат, а на знания, умения, квалификацию.