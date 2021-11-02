Дипломы 81 выпускника зарубежных вузов признаны недействительными

Обнародована статистика обращений в связи с нострификацией дипломов лиц, получивших образование за рубежом.

Агентство по обеспечению качества образования (TKTA) Азербайджана опубликовало статистику заявок на нострификацию иностранных дипломов за октябрь.

Как сообщили Report в Агентстве, в прошлом месяце из 338 заявителей 257 получили положительный ответ и соответствующие сертификаты. Остальным 81 было отказано в признании их дипломов действительными.

41 человеку было отказано из-за неудовлетворительного уровня знания языку обучения, 20 - из-за недостаточного срока пребывания в стране обучения, 15 - из-за недостаточного срока пребывания в стране, необходимого для усвоения пройденного материала, 5 - по другим причинам.