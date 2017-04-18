Названы заболевания, которыми чаще всего страдают школьники Азербайджана

Баку. 18 апреля. REPORT.AZ/ "Есть несколько болезней, которыми страдают школьники в Азербайджане. Предотвратить это можно профилактическими мероприятиями".

Как сообщает Report, об этом заявил заведующий сектором мониторинга, анализа и IT государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Турал Гулу.

По его словам, среди этих проблем нарушение осанки, сколиоз, кифоз, лордоз, проблемы со зрением, заболевания пищеварительной и нервной системы: "Предусмотрены меры по устранению этих проблем посредством здоровых классов. Например, правильный выбор скамеек в классных комнатах важно для правильного формирования осанки детей. Учителя должны серьезно контролировать этот вопрос. С точки зрения гигиены очень важно регулярное мытье рук детьми. Для профилактики болезней, которые бывают, важно делать гимнастические управления на переменах, организовывать соревнования, развивать глазные мышцы".

Т. Гулу отметил, что есть много дел, которые нужно сделать для здорового образования: "Сюда относится уменьшение сидячего образа жизни, пропаганда правильного и здорового питания и др. Сохранение здоровья детей – один из основных приоритетов государства. При переходе на обязательное медстрахование агентство приняло решение об освобождении детей младше 18 лет от платы за обязательное страхование. Подразумевается выплата их платы за обязательное страхование со стороны государства".

Советник министра образования Гасан Гасанли коснулся вопроса исследований в данной сфере. По его словам, исследования позволяют прийти к такому мнению, что если в учебных заведениях будут соблюдаться требования гигиены, будет охраняться здоровье, создадутся нормальные психолого-социальные условия, будут приниматься во внимание физическое и психологическое состояние детей, качество образования тоже повысится: "Подходы, внедряемые в связи с нарушением осанки, проблемами зрения и другими физическими показателями, уже дают положительные результаты. В то же время наблюдается положительная динамика в психолого-социологических и образовательных параметрах".