Названы языки наиболее повлиявшие на азербайджанский язык

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Баку. 20 февраля. REPORT.AZ/ Институт языкознания им.Насими НАНА провел конференцию, посвященную Международному дню родного языка.

Как сообщает Report, в конференции приняли участие директор института, академик Мохсун Нагысойлу, депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров, доктор филологических наук, профессор Булудхан Халилов, сотрудники института языкознания-языковеды и др.

М.Нагысойлу сообщил об истории Дня родного языка. Он детально рассказал о сегодняшнем дне азербайджанского языка и подчеркнул, что родной язык каждый гражданин должен учить и любить с младенчества: "Это в первую очередь зависит от семьи".

Директор коснулся готовящегося проекта орфографических правил и отметил, что сейчас рабочая группа работает над предложениями: "Как работы завершатся, проект будет представлен орфографической комиссии".

Депутат Милли Меджлиса, академик Низами Джафаров рассказал о влиянии на азербайджанский язык других языков. Он отметил, что влияние региональных языков на азербайджанский язык слабо либо отсутствует: "На азербайджанский язык в основном влияли и влияют фарси, арабский, русский язык и европейские языки. Влияния русского языка на наш язык было преимущественного бытового характера. Из-за того, что мы получали европейские слова через русский язык, мы переняли их с русским акцентом. Переход с русского на европейский акцент – важный вопрос".

Профессор Булудхан Халилов обстоятельно выступил на тему родного языка, коснулся вопроса проекта орфографических правил: "При внедрение в язык заимствованных слов они должны адаптироваться под звуковую структуру нашего языка. В проекте основное внимание уделено этому аспекту".

В завершении мероприятия с докладами выступили доктор философии по филологии, доцент Тарана Шукюрлю, доктор философии по филологии Айсель Гарибли, доктор философии по филологии Джавид Кязымов.