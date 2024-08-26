Названы вузы, где средний проходной балл превышал 600

В Азербайджанском медицинском университете, Университете ADA и Бакинской высшей школе нефти средний проходной балл был выше 600.

В Азербайджанском медицинском университете, Университете ADA и Бакинской высшей школе нефти средний проходной балл был выше 600.

Как сообщает Report, об этом сказала председатель правления Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Малейка Аббасзаде на брифинге по итогам приема в вузы.

Она добавила, что в Азербайджанском технологическом университете и Азербайджанском университете кооперации средний проходной балл был выше 200.

Аббасзаде также отметила, два человека, набравшие более 600 баллов, не были приняты в высшие учебные заведения.

По ее словам, один из них выбрал лишь одну специальность в Бакинской высшей школе нефти по I группе специальностей на бесплатной основе. Другой абитуриент не смог поступить, так как выбрал только юридическую специальность Бакинского государственного университета по III группе специальностей, добавила она.