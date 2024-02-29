Названы вузы, которые станут партнерами Турецко-Азербайджанского университета

На начальном этапе к учебному процессу в Турецко-Азербайджанском университете будут привлечены в качестве партнеров Ближневосточный технический университет, Стамбульский технический университет и Университет Хаджеттепе из Турции и Азербайджанский техничес

На начальном этапе к учебному процессу в Турецко-Азербайджанском университете будут привлечены в качестве партнеров Ближневосточный технический университет, Стамбульский технический университет и Университет Хаджеттепе из Турции и Азербайджанский технический университет из Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом сказал на сегодняшнем брифинге для представителей медиа министр науки и образования Эмин Амруллаев.

Он отметил, что со следующего учебного года университет планирует набрать 100 студентов на обучение по техническим, технологическим и инженерным специальностям.

"Со следующего учебного года планируется преподавание инженерных дисциплин, в том числе компьютерных наук, информатики, электротехники и электроники, промышленной инженерии, автоматизации технологических процессов, экологической инженерии. Здесь будут работать как азербайджанские, так и турецкие преподаватели ", - сказал Амруллаев.

Министр подчеркнул, что на начальном этапе обучение будет проводиться на турецком и английском языках, академическую поддержку будет оказывать Турция, а административную и финансовую поддержку - Азербайджан.