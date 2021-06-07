Названы условия освобождения студентов от итогового экзамена

"Проведение оценивания по специальностям, которые требуют особых способностей, необходимо. Итоговые знания студента будут определяться на основе его навыков и привычек".

"Проведение оценивания по специальностям, которые требуют особых способностей, необходимо. Итоговые знания студента будут определяться на основе его навыков и привычек".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли.

Он отметил, что государственный экзамен по бакалавриату будет проходить почти как обычно: "Студенты, выполнившие все условия в период обучения, считаются освобожденными от итогового экзамена. Это решение касается и частных высших учебных заведений".