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Названы условия освобождения студентов от итогового экзамена

Названы условия освобождения студентов от итогового экзамена "Проведение оценивания по специальностям, которые требуют особых способностей, необходимо. Итоговые знания студента будут определяться на основе его навыков и привычек".
Наука и образование
7 июня 2021 г. 17:14
Названы условия освобождения студентов от итогового экзамена

"Проведение оценивания по специальностям, которые требуют особых способностей, необходимо. Итоговые знания студента будут определяться на основе его навыков и привычек".

Как сообщает Report, об этом сообщил начальник отдела науки, высшего и среднего специального образования Министерства образования Азербайджана Ниджат Мамедли.

Он отметил, что государственный экзамен по бакалавриату будет проходить почти как обычно: "Студенты, выполнившие все условия в период обучения, считаются освобожденными от итогового экзамена. Это решение касается и частных высших учебных заведений".

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