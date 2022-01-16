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Названы сроки проведения фестиваля "Технофест" в Азербайджане

Названы сроки проведения фестиваля "Технофест" в Азербайджане Объявлена ​​дата проведения фестиваля Technofest-2022 в Азербайджане в этом году.
Наука и образование
16 января 2022 г. 10:12
Названы сроки проведения фестиваля Технофест в Азербайджане

Объявлена ​​дата проведения фестиваля Technofest-2022 в Азербайджане в этом году.

Как передает Report со ссылкой на турецкие СМИ, он пройдет с 26 по 29 мая.

В связи с этим начался прием заявок на "Технологические конкурсы" в рамках фестиваля. Конкурсы также будут открыты для международного участия.

Крайние сроки для заявки по каждому конкурсу отличаются и подробную информацию можно найти на сайте www.teknofest.az.

Мероприятие "Технофест" с 2018 года ежегодно проводится при совместной организации Фонда турецкой технологической команды (Т3), который управляется министерством промышленности и технологий Турции и техническим директором компании Baykar Makina, в партнерстве с более чем 60 турецкими государственными учреждениями, вузами и частными компаниями.

Цель - популяризация таких сфер, как авиация, космическая промышленность и цифровая экономика, поощрение предпринимательства в этих областях, выявление знаний и навыков молодых инженеров посредством конкурсов, организованных в рамках фестиваля, а также представление национальных технологий широкой публике.

В свою очередь, технический директор Baykar Сельджук Байрактар ​​несколько дней назад поделился в своем Twitter-аккаунте о фестивале Technofest-2022, который пройдет в Азербайджане. Он поделился фотографиями турецкого и азербайджанского флагов, написав слова "Фестиваль для тех, кто обновляет свои коды атакой национальных технологий. Процесс обновления Технофеста завершен. Мы готовы к 2022 году", - говорится на странице фестиваля в Twitter.

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Версия на английском языке Dates of Teknofest 2022 Azerbaijan revealed
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda keçiriləcək "Texnofest-2022" festivalının vaxtı məlum olub

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