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Названы лучшие результаты на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей

Названы лучшие результаты на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей Названы лучшие результаты на вступительных экзаменах, прошедших 20-21 мая по II и III группам специальностей.
Наука и образование
6 июня 2023 г. 18:30
Названы лучшие результаты на вступительных экзаменах по II и III группам специальностей

Названы лучшие результаты на вступительных экзаменах, прошедших 20-21 мая по II и III группам специальностей.

Как сообщили Report в Государственном экзаменационном центре, самый высокий результат на экзамене по II группе специальностей показал выпускник средней школы села Кюрчюлю Шарурского района, набравший 394,0 балла. Он набрал 296,7 балла на первом этапе экзамена. Ему же принадлежит и лучший результат по II группе специальностей по сумме обоих этапов (690,7 балла).

Лучший результат по III группе специальностей (392,5 балла) показали 2 человека – выпускники Бакинской гимназии гуманитарных наук имени С.Дж.Пешавари и Гимназии с техническим, естественным и гуманитарным уклоном имени имени М.Шейхзаде. Выпускник Гимназии гуманитарных наук имени С.Дж.Пешавари набрал 286,8 балла на первом этапе экзамена, самый лучший результат по III группе специальностей по сумме обоих этапов (679,3 балла) также принадлежит ему.

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