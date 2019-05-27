Обнародованы результаты экзамена по азербайджанскому языку для абитуриентов

В Баку и Нахчыване обнародованы результаты второго этапа тестовых экзаменов по азербайджанскому языку для абитуриентов, поступающих в русский сектор высших учебных заведений и пропустивших первый этап экзаменов по уважительным причинам.

Как сообщили Report в ГЭЦ, участвовавшие на экзамене абитуриенты могут ознакомиться с результатами, графическим изображением "карты ответов" и "листом ответов" на сайте ГЭЦ.

Информацию о результатах экзамена можно также узнать, направив "рабочий номер" через мобильные операторы (Azercell, Bakcell, Nar) на номер 7727.