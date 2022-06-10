Названы регионы с низкими показателями на вступительных экзаменах

В прошлом году на вступительных экзаменах по I–IV группам специальностей 44,3% абитуриентов получили "2", 20,3% - "3", 25,5% - "4" и 10,0% - "5".

В прошлом году на вступительных экзаменах по I–IV группам специальностей 44,3% абитуриентов получили "2", 20,3% - "3", 25,5% - "4" и 10,0% - "5".

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м выпуске журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Сообщается, что в 2020 году эти показатели составили соответственно 42,8%, 21,0%, 26,6%, 9,7%. Заметно, что в прошлом году число получивших "2" и "5" году относительно выросло, процентное соотношение по оценкам "3" и "4" снизилось: "Безусловно, изменения в структуре распределения баллов, набранных участвующими во вступительных экзаменах абитуриентами, и в приемном плане, отразились и на распределении баллов поступающих абитуриентов. Из диаграммы распределения баллов поступающих видно, что среди них 29,9% получили "3", 47,2% - "4",18,0% - "5". В 2020 году эти показатели составляли соответственно 27,1%, 50,3%, 17,8%".

В экзаменах по V группе специальностей максимально можно набрать 300 баллов. 43,43% участвовавших в приемных (выпускных) экзаменах абитуриентов набрали меньше 100 баллов. Среди принятых абитуриентов нет набравших меньше 30 баллов.

"С сожалением следует отметит, что в этом году более 20% абитуриентов из Агсуинского, Дашкесанского, Астаринского, Гейгельского, Самухского, Кюрдамирского, Агдашского, Уджарского, Геранбойского, Шемахинского, Гобустанского, Саатлинского, Зардабского районов и города Нафталан набрали меньше 100 баллов", - говорится в журнале.