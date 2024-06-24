Названы регионы, показавшие самые высокие и низкие результаты на выпускных экзаменах прошлого года

Названы регионы, показавшие самые высокие и самые низкие результаты на выпускных экзаменах 2023 года по уровням общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Названы регионы, показавшие самые высокие и самые низкие результаты на выпускных экзаменах 2023 года по уровням общего (9-летнего) и полного (11-летнего) среднего образования.

Как сообщает Report, список опубликован в 12-м номере журнала "Абитуриент".

Отмечено, что на выпускных экзаменах по уровню общего (9-летнего) образования самые высокие результаты показали учащиеся школ Сумгайыта, Нахчывана, Баку, Мингячевира, Губадлинского, Абшеронского и Шахбузского районов. Средние баллы учащихся этих регионов составили соответственно 128.1, 127.7, 120.7, 117.6, 114.5, 111.5 и 111.3.

Самые низкие показатели у учащихся Агджабединского, Сабирабадского, Джалилабадского и Дашкесанского районов (78,6, 77,9, 74,8 и 73,5 балла соответственно).

Самые высокие результаты на выпускных экзаменах по уровню полного (11-летнего) среднего образования показали учащиеся средних школ Баку, Сумгайыта, Нахчывана, Губадлинского, Абшеронского и Ходжавендского районов (135.6, 133.0, 126.7, 124.2, 115.8 и 115,6 балла соответственно).

Самые низкие показатели у учащихся Ярдымлинского, Имишлинского, Джалилабадского, Сабирабадского и Дашкесанского районов (74,5, 74,1, 71,0, 69,7 и 65,2 балла соответственно).