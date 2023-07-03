Названы районы, в которых учащиеся набрали меньше 100 баллов в прошлом году

В Азербайджане названы районы, в которых учащиеся набрали менее 100 баллов на вступительных и выпускных экзаменах в 2022 году.

В Азербайджане названы районы, в которых учащиеся набрали менее 100 баллов на вступительных и выпускных экзаменах в 2022 году.

Как сообщает Report, информация об этом содержится в 12-м номере журнала "Абитуриент".

"С сожалением следует отметить, что в прошлом году более 20% абитуриентов, представляющих выпускников текущего года Сиязанского, Шабранского, Агсуинского, Ходжалинского, Бейлаганского, Лянкяранского, Хачмазского, Сабирабадского, Дашкесанского районов и города Гянджи, набрали менее 100 баллов на вступительных экзаменах", - отмечается в отчете Государственного экзаменационного центра.