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Названы районы, в которых учащиеся набрали меньше 100 баллов в прошлом году

Названы районы, в которых учащиеся набрали меньше 100 баллов в прошлом году В Азербайджане названы районы, в которых учащиеся набрали менее 100 баллов на вступительных и выпускных экзаменах в 2022 году.
Наука и образование
3 июля 2023 г. 17:56
Названы районы, в которых учащиеся набрали меньше 100 баллов в прошлом году

В Азербайджане названы районы, в которых учащиеся набрали менее 100 баллов на вступительных и выпускных экзаменах в 2022 году.

Как сообщает Report, информация об этом содержится в 12-м номере журнала "Абитуриент".

"С сожалением следует отметить, что в прошлом году более 20% абитуриентов, представляющих выпускников текущего года Сиязанского, Шабранского, Агсуинского, Ходжалинского, Бейлаганского, Лянкяранского, Хачмазского, Сабирабадского, Дашкесанского районов и города Гянджи, набрали менее 100 баллов на вступительных экзаменах", - отмечается в отчете Государственного экзаменационного центра.

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Версия на азербайджанском языке Ötən il şagirdləri 100-dən aşağı bal toplayan rayonların adları açıqlanıb - SİYAHI

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