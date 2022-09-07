Названы районы Баку с низкими результатами выпускных школьных экзаменов

Названы районы Баку, учащиеся в которых показали низкие результаты на выпускных школьных экзаменах.

Названы районы Баку, учащиеся в которых показали низкие результаты на выпускных школьных экзаменах.

Как сообщает Report, об этом сказала начальник Управления образования города Баку Мехрибан Велиева на сентябрьской конференции работников образования.

По ее словам, на выпускных экзаменах учащиеся 9-х классов ряда районов показали низкий результат по математике и иностранному языку: "Это - учащиеся школ Сабунчинского, Гарадагского, Хазарского и Пираллахинского районов. В новом учебном году школам в этих районах будет уделено основное внимание".