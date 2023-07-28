Названы проходные баллы в профучилища в прошлом году

Опубликован 3-й номер журнала" Абитуриент“ и ”Проходные баллы, сформированные в конкурсе по приему студентов 2022 года в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования".

Опубликован 3-й номер журнала "Абитуриент“ и ”Проходные баллы, сформированные на конкурсе по приему студентов 2022 года в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования".

Об этом Report сообщили в Государственном экзаменационном центре (ГЭЦ).

В 3-м номере журнала "Абитуриент" на азербайджанском и русском языках размещена необходимая информация, включая объявление о выборе специальности для участия в конкурсе по приему студентов в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования на 2023/2024 учебный год, специальности, по которым осуществляется прием, плановые места, инструкция для абитуриента, подающего электронное заявление, образец "электронного заявления абитуриента о выборе специальности".

В специальном выпуске ”Проходные баллы, сформированные на конкурсе по приему студентов 2022 года в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования" опубликованы минимальные проходные баллы по специальностям.

Журнал можно приобрести в киоске продаж "Абитуриент" (город Баку, Насиминский район, ул. А. Саламзаде, 28), а также купить в книжных магазинах или заказать на сайте www.abiturient.az.

Отметим, что квалификационный отбор в средние специальные учебные заведения на базе общего (9-летнего) среднего образования будет проводиться с 31 июля по 7 августа.