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Иса Габиббейли: Научный результат невозможно получить без взаимной интеграции смежных сфер

Иса Габиббейли: Научный результат невозможно получить без взаимной интеграции смежных сфер "В мире расширяется опыт создания министерства науки и образования".
Наука и образование
29 июля 2022 г. 12:57
Иса Габиббейли: Научный результат невозможно получить без взаимной интеграции смежных сфер

"В мире расширяется опыт создания министерства науки и образования".

Как сообщает Report, об этом заявил вице-президент Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), академик Иса Габиббейли.

По его словам, в мире меньше стран, где министерство образования функционирует отдельно.

Вице-президент НАНА отметил, что во многих странах существует министерство науки и образования или Комитет науки и образования, а в некоторых странах имеется формат министерства науки, образования и спорта, в других – министерство науки, образования, инноваций, спорта и молодежи.

"Даже в развитых странах объединение направлений близких по статусу или по сфере деятельности того или иного министерства является реальностью нашего времени. Доказано, что без взаимной интеграции смежных сфер невозможно получить реальный научный результат.

Создание министерства науки и образования указом президента Ильхама Алиева является одной из важных реалий последних лет, зарекомендовавших себя в мировой практике. Кроме того, это создаст условия для взаимной интеграции науки и образования в нашей стране. В результате наука и образование в Азербайджане будут развиваться еще больше", - добавил И.Габиббейли.

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Версия на азербайджанском языке Elm və Təhsil Nazirliyinin yaranmasını zəruri edən amillər açıqlanıb

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