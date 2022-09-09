Названы причины для отстранения от программы обучающегося за рубежом студента

Названы причины, при которых отправляющийся на учебу за рубежом в рамках госпрограммы может быть отстранен от программы.

Названы причины, при которых отправляющийся на учебу за рубежом в рамках госпрограммы может быть отстранен от программы.

Как сообщает Report, руководитель группы управления "Госпрограммой на 2019-20232 годы" Туран Топалова во время выступления на семинаре "Диалог медиа и образования" отметила, что в ходе программы проводится ежегодный мониторинг отношения студента к образованию.

Она отметила, что мониторинг завершается на основании заключения научного руководителя: "Если заключение не положительное, студент не отстраняется от обучения, но на год приостанавливается финансирование. Если ситуация повторится во второй раз, это лицо от программы отстраняется. Однако отрадно, что такого опыта до сих пор не было".