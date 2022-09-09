О нас

Названы причины для отстранения от программы обучающегося за рубежом студента

Названы причины для отстранения от программы обучающегося за рубежом студента Названы причины, при которых отправляющийся на учебу за рубежом в рамках госпрограммы может быть отстранен от программы.
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 11:13
Названы причины для отстранения от программы обучающегося за рубежом студента

Названы причины, при которых отправляющийся на учебу за рубежом в рамках госпрограммы может быть отстранен от программы.

Как сообщает Report, руководитель группы управления "Госпрограммой на 2019-20232 годы" Туран Топалова во время выступления на семинаре "Диалог медиа и образования" отметила, что в ходе программы проводится ежегодный мониторинг отношения студента к образованию.

Она отметила, что мониторинг завершается на основании заключения научного руководителя: "Если заключение не положительное, студент не отстраняется от обучения, но на год приостанавливается финансирование. Если ситуация повторится во второй раз, это лицо от программы отстраняется. Однако отрадно, что такого опыта до сих пор не было".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Xaricdə təhsil almağa gedən şəxsin hansı halda proqramdan kənarlaşdırıldığı açıqlanıb

Другие новости из категории

Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты
Студентам-участникам Отечественной войны могут быть выданы образовательные кредиты
9 сентября 2022 г. 12:21
Эмин Амруллаев: C сентября тысячи учителей получат надбавки к заработной плате
Эмин Амруллаев: C сентября тысячи учителей получат надбавки к заработной плате
9 сентября 2022 г. 12:17
Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей
Готовится новая программа для отслеживания родителями посещаемости детей
9 сентября 2022 г. 11:52
Директор: Школа в Агалы - это учебное заведение с инновационными решениями
Директор: Школа в Агалы - это учебное заведение с инновационными решениями
9 сентября 2022 г. 09:49
Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету музыка
Нурлан Исмаилбейли: Больше всего вакантных мест было по предмету "музыка"
8 сентября 2022 г. 15:34
В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей
В азербайджанских школах вакантны свыше 3 тыс. позиций учителей
8 сентября 2022 г. 15:30
До 300 человек будут назначены директорами школ с числом учащихся до 500
До 300 человек будут назначены директорами школ с числом учащихся до 500
8 сентября 2022 г. 15:14
Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку
Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку
8 сентября 2022 г. 13:40
У Лянкяранского профучилища будет собственный отель
У Лянкяранского профучилища будет собственный отель
8 сентября 2022 г. 13:39
Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением
Эльнур Алиев: В некоторых детских садах выявлены проблемы с отоплением
8 сентября 2022 г. 12:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi