Названы новшества на выпускных экзаменах будущего года

В 2021 году выпускные экзамены в 9-х классах пройдут по новой экзаменационной модели в один этап

"В 2021 году выпускные экзамены в 9-х классах пройдут по новой экзаменационной модели в один этап. На экзамене ученикам представят 85 заданий, из которых 30 заданий по языку обучения, 25 – по математике, 30 – по иностранному языку".

Как передает Report, об этом заявила завотделом мониторинга методики и учебников Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ) Афига Батыева.

Она сказала, что в модели выпускных экзаменов (первого этапа вступительных экзаменов) не предусмотрено изменений.

Представитель ГЭЦ добавила, что с учетом непосредственного влияния на учебный процесс правил особого карантинного режима в связи с пандемией COVID-19, были упрощены программы выпускных экзаменов в 9 и 11 классах в будущем году: "В качестве основной (базовой) части в программах выпускных экзаменов на основе 9-летнего обучения будут темы, изучаемые с 5-го по первое полугодие 9-го классов, а основе 11-летнего обучения – темы, изучаемые по первое полугодие 11-го класса. Задания по темам, которые планируется преподавать во втором полугодии по обоим классам, будут подготовлены в объеме младших классов (5-8 и 5-10 соответственно)".