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Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года

Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из бывшего СССР, проживающий США, Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы - так называемые квантовые точки.
Наука и образование
4 октября 2023 г. 14:13
Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из бывшего СССР, проживающий США, Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы - так называемые квантовые точки.

Как передает Report, об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Именно Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди.

Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, Луи Брюс - в Колумбийском университете, Мунги Бавенди - в Массачусетском технологическом институте.

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