Названы лауреаты Нобелевской премии по химии 2023 года

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из бывшего СССР, проживающий США, Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы - так называемые квантовые точки.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из бывшего СССР, проживающий США, Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы - так называемые квантовые точки.

Как передает Report, об этом объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук.

Именно Екимов, работавший в ленинградском Государственном оптическом институте имени Вавилова, в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди.

Екимов работает в американской компании Nanocrystals Technology в Нью-Йорке, Луи Брюс - в Колумбийском университете, Мунги Бавенди - в Массачусетском технологическом институте.