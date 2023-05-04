Названы категории лиц, допускающихся к проведению тренировок в спортивных школах

Названы категории лиц, допускающихся к проведению тренировок в спортивных школах.

Названы категории лиц, допускающихся к проведению тренировок в спортивных школах.

Как сообщили Report в министерстве науки и образования, тренеры-преподаватели должны знать об уровне физической подготовленности занимающихся спортом, а также методики тренировок и проведения спортивных занятий, правила техники безопасности, санитарно-гигиенические нормы, правила оказания первой медицинской помощи.

Также в вопросе ставок оплаты обязательным фактором являются квалификационные требования:

- 8 разряд: общее среднее образование и звание мастер спорта;

- 9 разряд: среднее образование и стаж работы до 5 лет;

- 10 разряд: среднее образование и стаж работы не менее 5 лет или высшее спортивное образование и стаж работы до 5 лет;

- 11 разряд: высшее спортивное образование и II квалификационная категория;

- 12 разряд: высшее спортивное образование и I квалификационная категория;

- 13 разряд: высшее спортивное образование и высшая квалификационная категория; или если руководит двумя и более тренерами-преподавателями или осуществляет методическое руководство по разным видам спорта - старший тренер-преподаватель.

- 14 разряд: спортивный тренер-преподаватель или старший тренер-преподаватель с высшим спортивным образованием или средним образованием и почетным званием "Заслуженный тренер-преподаватель Азербайджанской Республики".

Отметим, что 29 апреля в Сумгайытскую городскую прокуратуру поступила информация о смерти Фарида Бакарова, 2016 года рождения, в Сумгайытской городской детской больнице.

В ходе предварительного расследования возникли обоснованные подозрения в том, что Мехман Халилов, 1994 года рождения, нанес Ф.Бакарову травмы во время тренировки по дзюдо в одной из школ города Сумгайыта, в результате чего последний скончался.

По факту в Сумгайытской городской прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 126.3 (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). М.Халилов был арестован.