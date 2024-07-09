Названы категории граждан, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в детский сад

Названы категории граждан, имеющих преимущественное право на зачисление ребенка в детский сад.

Как сообщает Report, эти категории перечислил заместитель директора Государственного агентства по дошкольному и общему образованию Орхан Аббасов на брифинге.

По его словам, среди них дети семей шехидов; участников Карабахской войны, Отечественной войны и лиц, признанных инвалидами в результате военных действий; одиноких работающих родителей; лиц, признанных инвалидами с нарушением более 60% функций организма; лиц, находящихся на военной службе; дети матерей, получающих образование; дети из многодетных семей; дети из опекунских семей.