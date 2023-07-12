Названы имена учителей, набравших самые высокие баллы по ПРУ

Сегодня были объявлены имена учителей, набравших наивысший балл на этапе тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей (ПРУ).

Сегодня были объявлены имена учителей, набравших наивысший балл на этапе тестового экзамена конкурса по приему на работу учителей (ПРУ).

Как сообщили Report в центре человеческих ресурсов при Институте образования, на этапе тестирования по географии самые высокие баллы получили Аида Дашдыева (92,5/100), Айтадж Искендерли (92,5/100) и Роял Керимов (91,25/100), по истории - Кямран Халилов (93,75/100), Гюнель Салманова (91,75/100) и Рахман Сулейманлы 91,75/100).

Напомним, что на I сеанс тестовых экзаменов, состоявшихся сегодня, были приглашены 6353, а на II сеанс - 6627 кандидатов.

Тестовые экзамены, в которых принимают участие около 58 тысяч кандидатов, проходят с 11 по 15 июля в 29 экзаменационных центрах 13 городов страны.

В текущем году планируется принять на работу 10 тысяч учителей. В выборе вакансий первыми смогут принять участие члены семей шехидов.