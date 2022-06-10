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Названы города и районы со стабильно высокими показателями у абитуриентов

Названы города и районы со стабильно высокими показателями у абитуриентов В прошлом году на втором этапе вступительных экзаменов наилучший результат показали по азербайджанскому сектору абитуриенты из Сумгайыта, по русскому сектору – из Губинского района.
Наука и образование
10 июня 2022 г. 11:41
Названы города и районы со стабильно высокими показателями у абитуриентов

В прошлом году на втором этапе вступительных экзаменов наилучший результат показали по азербайджанскому сектору абитуриенты из Сумгайыта, по русскому сектору – из Губинского района.

Как сообщает Report, об этом говорится в 12-м номере журнала "Абитуриент" Государственного экзаменационного центра.

Сообщается, что стабильно высокие результаты также показывают выпускники подведомственных Министерству образования лицеев и гимназий, из Сумгайыта, Баку, Губадлинского, Огузского, Нефтчалинского, Исмаиллинского, Масаллинского, Сальянского, Ордубадского, Товузского, Джульфинского, Габалинского, Ярдымлинского, Балакенского районов.

В журнале отмечается, что в этом велика роль учителей, городского и районного руководства, сотрудников отдела образования, работающих в этих городах и районах.

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Версия на азербайджанском языке Abituriyentləri sabit olaraq yüksək nəticə göstərən şəhər və rayonlar açıqlanıb - SİYAHI

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