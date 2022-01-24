Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле

Государственный экзаменационный центр проведет в марте-апреле выпускные экзамены по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования и другие экзамены
Report представляет график экзаменов:
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Дата
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Название экзамена
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Место проведения экзамена
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5 марта
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Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования
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Гарадаг, Хазар, Ясамал, Нариманов, Гянджа (Кяпаз), Газах, Гах, Балакен, Евлах, Агдам, Гёйчай, Агдаш, Лянкяран, Имишли, Ширван, Гусар, Билясувар, грузинский сектор
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6 марта
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Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования
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Низами, Сураханы, Бинагади, Сумгайыт ,Гянджа, Агстафа, Огуз, Загатала, Бейлаган, Физули, Кюрдамир, Уджар, Джалилабад, Саатлы, Нефтчала, Шабран, Сиязань, Хызы
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12 марта
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Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования
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Сабунчи, Сабаил, Насими, Нахчыван, Гёранбой, Нафталан, Гёйгель, Дашкесан, Товуз, Гедабек, Шеки, Масаллы, Астара, Барда, Тертер, Агсу, Исмаиллы, Сабирабад, Хачмаз
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13 марта
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Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования
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Хатаи, Абшерон, Пираллахы, Мингячевир, Самух, Шамкир, Габала, Ярдымлы, Лерик, Агджебеди, Зардаб, Шамахы, Сальян, Губа, Гобустан, Гаджигабул, Баку (специальные школы - интернаты, школы, расположенные в местах лишения свободы, Чилов), английский и французский сектора
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16 и 17 апреля
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Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Первая зона)
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Информация будет предоставлена
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23 и 24 апреля
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Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Вторая зона)
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Информация будет предоставлена
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30 апреля и 1 мая
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Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Третья зона)
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Информация будет предоставлена