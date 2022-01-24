Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле

Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле

Государственный экзаменационный центр проведет в марте-апреле выпускные экзамены по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования и другие экзамены

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Государственный экзаменационный центр проведет в марте-апреле выпускные экзамены по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования и другие экзамены Report представляет график экзаменов: Дата Название экзамена Место проведения экзамена 5 марта Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования Гарадаг, Хазар, Ясамал, Нариманов, Гянджа (Кяпаз), Газах, Гах, Балакен, Евлах, Агдам, Гёйчай, Агдаш, Лянкяран, Имишли, Ширван, Гусар, Билясувар, грузинский сектор 6 марта Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования Низами, Сураханы, Бинагади, Сумгайыт ,Гянджа, Агстафа, Огуз, Загатала, Бейлаган, Физули, Кюрдамир, Уджар, Джалилабад, Саатлы, Нефтчала, Шабран, Сиязань, Хызы 12 марта Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования Сабунчи, Сабаил, Насими, Нахчыван, Гёранбой, Нафталан, Гёйгель, Дашкесан, Товуз, Гедабек, Шеки, Масаллы, Астара, Барда, Тертер, Агсу, Исмаиллы, Сабирабад, Хачмаз 13 марта Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования Хатаи, Абшерон, Пираллахы, Мингячевир, Самух, Шамкир, Габала, Ярдымлы, Лерик, Агджебеди, Зардаб, Шамахы, Сальян, Губа, Гобустан, Гаджигабул, Баку (специальные школы - интернаты, школы, расположенные в местах лишения свободы, Чилов), английский и французский сектора 16 и 17 апреля Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Первая зона) Информация будет предоставлена 23 и 24 апреля Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Вторая зона) Информация будет предоставлена 30 апреля и 1 мая Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Третья зона) Информация будет предоставлена Подпишитесь на наш Telegram канал