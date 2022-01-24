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Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле

Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле Государственный экзаменационный центр проведет в марте-апреле выпускные экзамены по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования и другие экзамены
Наука и образование
24 января 2022 г. 17:45
Названы даты экзаменов, которые будут проводиться в марте и апреле

Государственный экзаменационный центр проведет в марте-апреле выпускные экзамены по полному (11-летнему) и общему (9-летнему) уровням среднего образования и другие экзамены

Report представляет график экзаменов:

Дата

Название экзамена

Место проведения экзамена

5 марта

Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования

Гарадаг, Хазар, Ясамал, Нариманов, Гянджа (Кяпаз), Газах, Гах, Балакен, Евлах, Агдам, Гёйчай, Агдаш, Лянкяран, Имишли, Ширван, Гусар, Билясувар, грузинский сектор

6 марта

Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования

Низами, Сураханы, Бинагади, Сумгайыт ,Гянджа, Агстафа, Огуз, Загатала, Бейлаган, Физули, Кюрдамир, Уджар, Джалилабад, Саатлы, Нефтчала, Шабран, Сиязань, Хызы

12 марта

Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования

Сабунчи, Сабаил, Насими, Нахчыван, Гёранбой, Нафталан, Гёйгель, Дашкесан, Товуз, Гедабек, Шеки, Масаллы, Астара, Барда, Тертер, Агсу, Исмаиллы, Сабирабад, Хачмаз

13 марта

Выпускной экзамен по полному (11-летнему) уровню среднего образования

Хатаи, Абшерон, Пираллахы, Мингячевир, Самух, Шамкир, Габала, Ярдымлы, Лерик, Агджебеди, Зардаб, Шамахы, Сальян, Губа, Гобустан, Гаджигабул, Баку (специальные школы - интернаты, школы, расположенные в местах лишения свободы, Чилов), английский и французский сектора

16 и 17 апреля

Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Первая зона)

Информация будет предоставлена

23 и 24 апреля

Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Вторая зона)

Информация будет предоставлена

30 апреля и 1 мая

Выпускной экзамен по общему (9-летнему) уровню среднего образования (Третья зона)

Информация будет предоставлена
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Версия на азербайджанском языке Mart və aprel aylarında keçiriləcək imtahanların tarixləri açıqlanıb

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