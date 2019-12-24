Названо время вступительного экзамена по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру

Государственный экзаменационный центр обратился к готовящимся к вступительным экзаменам по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру.

Как сообщили Report в ГЭЦ, экзамен по иностранному языку проводится центром. Содержание, время, правила оценивания и проходной балл экзамена по иностранному языку определяются со стороны ГЭЦ в согласовании с Национальной академией наук и министерством образования.

Имеющие действующий сертификат по иностранному языку В2 или более высшей категории (IELTS, TOEFL, TestDaF, DELF, DALF) освобождаются от экзамена.

В таком же порядке проводится вступительный экзамен по иностранному языку для соискателей ученой степени "доктор философии" посредством диссертантуры.

Вступительный экзамен по иностранному языку в докторантуру и диссертантуру планируется провести в январе 2020 года в электронной форме или посредством бумажных носителей.

Информация о содержании экзамена будет приведена на сайте ГЭЦ.