Названо время солнечных затмений в будущем году

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Шамахинская астрофизическая обсерватория имени Н.Туси НАНА обнародовала время солнечных затмений 2019 года.

Об этом Report сообщили в НАНА.

Как отметил замдиректора по научной работе Шамахинской астрофизической обсерватории, доктор философии по физике Хыдыр Микаилов, в следующем году произойдет 3 солнечных затмения (частичное, полное и кольцеобразное затмение).

Первое солнечное затмение будет наблюдаться 6 января 2019 года в 03:34 по бакинскому времени, достигнет максимальной отметки в 05:40 и завершится в 07:49.

Очередное солнечное затмение произойдет 2 июля 2019 года в 20:55 по местному времени и завершится 3 июля в 01:50.

Последнее солнечное затмение начнется 26 декабря 2019 года в 06:30 по бакинскому времени и завершится в 12:06. В Баку за природным явлением можно будет наблюдать перед восходом Солнца близ горизонта с 08:03 до 08:52.