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Названо точное время прихода весны в Азербайджан

Названо точное время прихода весны в Азербайджан Кафедра астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ) обнародовала дату наступления весны в Азербайджане.
Наука и образование
10 марта 2022 г. 14:30
Названо точное время прихода весны в Азербайджан

Кафедра астрофизики факультета физики Бакинского государственного университета (БГУ) обнародовала дату наступления весны в Азербайджане.

Как сообщили Report в БГУ, в этом году весна наступит на территории Азербайджана 20 марта в 19:33:23 по бакинскому времени.

В этот день уравняются день и ночь, Солнце, двигаясь по эклиптике, пересечет экватор и перейдет из Южного полушария в Северное. С этого момента в Северном полушарии начнется астрономическая весна, а в Южном - осень. Продолжительность весеннего сезона составит 92 дня, 17 часов, 40 минут.

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