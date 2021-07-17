Названо количество зарегистрированных в Азербайджане землетрясений

За первые полгода Бюро исследований землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы НАНА зарегистрировало 6 404 толчка.
Как сообщили Report в центре, из них 2413 произошли на территории Азербайджана, 1492 - прилегающих к нему территориях, 1350 - отдаленные землетрясения.
Кроме того, одиночной станцией было зарегистрировано 400 толчков. Бюро также зафиксировало 749 взрывов и 3 грязевых вулкана. На территории Азербайджана и прилегающих территориях были зарегистрированы 11 ощутимых землетрясений. Самое сильное землетрясение за 6 месяцев года произошло в акватории Каспийского моря.
За 6 месяцев года в Азербайджане произошло 36 землетрясений магнитудой свыше 3.