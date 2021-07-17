О нас
Report Georgia
Аудио новости

Названо количество зарегистрированных в Азербайджане землетрясений

Названо количество зарегистрированных в Азербайджане землетрясений За первые полгода Бюро исследований землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы НАНА зарегистрировало 6 404 толчка.
Наука и образование
17 июля 2021 г. 14:51
Названо количество зарегистрированных в Азербайджане землетрясений

За первые полгода Бюро исследований землетрясений при Республиканском центре сейсмологической службы НАНА зарегистрировало 6 404 толчка.

Как сообщили Report в центре, из них 2413 произошли на территории Азербайджана, 1492 - прилегающих к нему территориях, 1350 - отдаленные землетрясения.

Кроме того, одиночной станцией было зарегистрировано 400 толчков. Бюро также зафиксировало 749 взрывов и 3 грязевых вулкана. На территории Азербайджана и прилегающих территориях были зарегистрированы 11 ощутимых землетрясений. Самое сильное землетрясение за 6 месяцев года произошло в акватории Каспийского моря.

За 6 месяцев года в Азербайджане произошло 36 землетрясений магнитудой свыше 3.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Azərbaycandə qeydə alınan zəlzələlərin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Обнародованы результаты вступительных экзаменов
Обнародованы результаты вступительных экзаменов
17 июля 2021 г. 15:39
Состоялся круглый стол с участием работодателей  и представителей крупных компаний Азербайджана
Состоялся круглый стол с участием работодателей  и представителей крупных компаний Азербайджана
16 июля 2021 г. 14:42
Названо число выпускников-медалистов бакинских школ
Названо число выпускников-медалистов бакинских школ
16 июля 2021 г. 12:29
Готовятся новые проекты в сфере высшего образования
Готовятся новые проекты в сфере высшего образования
16 июля 2021 г. 11:48
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
Ректор Киевского университета: Несколько депутатов Милли Меджлиса являются нашими выпускниками - ИНТЕРВЬЮ
15 июля 2021 г. 18:05
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей
В Азербайджане пройдут вступительные экзамены в вузы по II группе специальностей
15 июля 2021 г. 07:27
Названо число студентов из Азербайджана, обучающихся в Киевском национальном университете
Названо число студентов из Азербайджана, обучающихся в Киевском национальном университете
14 июля 2021 г. 13:00
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
Киевский национальный университет увековечит память Юсифа Везира Чеменземинли
14 июля 2021 г. 12:30
Сегодня пройдет вступительный экзамен по III группе специальностей
Сегодня пройдет вступительный экзамен по III группе специальностей
14 июля 2021 г. 07:00
Австралийские ученые узнали как определить уровень сахара в крови безболезненно
Австралийские ученые узнали как определить уровень сахара в крови безболезненно
13 июля 2021 г. 20:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi