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Названо количество обучающихся в Азербайджане иностранных студентов

Названо количество обучающихся в Азербайджане иностранных студентов В текущем учебном году в Азербайджане проходят обучение около 11 тыс. студентов из 105 стран.
Наука и образование
11 декабря 2024 г. 11:03
Названо количество обучающихся в Азербайджане иностранных студентов

В текущем учебном году в Азербайджане проходят обучение около 11 тыс. студентов из 105 стран.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию Муждат Гасанов на мероприятии "Интернационализация науки и высшего образования".

По его словам, это на тысячу студентов больше, чем в прошлом году.

Начальник отдела отметил, что наибольшее число студентов прибыло из Турции, Пакистана и Ирана: "Иностранные студенты в основном отдают предпочтение специальностям медицина, экономика и управление".

Гасанов добавил, что в настоящее время по программе обучения за границей в 140 университетах 21 страны обучается 981 азербайджанский студент.

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Версия на английском языке Official: Nearly 11,000 students from 105 countries study in Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Azərbaycanda təhsil alan xarici tələbələrin sayı açıqlanıb

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