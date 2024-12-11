Названо количество обучающихся в Азербайджане иностранных студентов

В текущем учебном году в Азербайджане проходят обучение около 11 тыс. студентов из 105 стран.

В текущем учебном году в Азербайджане проходят обучение около 11 тыс. студентов из 105 стран.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник отдела международного сотрудничества Государственного агентства по науке и высшему образованию Муждат Гасанов на мероприятии "Интернационализация науки и высшего образования".

По его словам, это на тысячу студентов больше, чем в прошлом году.

Начальник отдела отметил, что наибольшее число студентов прибыло из Турции, Пакистана и Ирана: "Иностранные студенты в основном отдают предпочтение специальностям медицина, экономика и управление".

Гасанов добавил, что в настоящее время по программе обучения за границей в 140 университетах 21 страны обучается 981 азербайджанский студент.