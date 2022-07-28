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Названо число "золотых" и "серебряных" медалистов в Баку в этом году

Названо число "золотых" и "серебряных" медалистов в Баку в этом году 22 выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, присуждены золотые и 16 выпускникам серебряные медали
Наука и образование
28 июля 2022 г. 10:49
Названо число золотых и серебряных медалистов в Баку в этом году

22 выпускникам 11-х классов общеобразовательных учреждений, подведомственных Управлению образования города Баку, присуждены золотые и 16 выпускникам серебряные медали.

Об этом Report сообщили в Управлении.

Согласно приказу министра образования, выпускникам полных средних школ № 34, 44, 53, 72, 108, 111, 125, 128, 129, 149, 187, 236, 249, 89 (2 человека), школы-лицея № 62, Технико-гуманитарного лицея №147, лицея "Экология" № 291, Технического и гуманитарного лицея № 2 (2 человека), лицея "Зякялар" № 287 (2 человека) были присуждены золотые медали, выпускникам полных средних школ № 27, 44, 72, 128, 149 , 175, 196, 214, 260, 281, 313, 18 (2 человека), 309 (2 человека), школы-лицея № 220 присуждены серебряные медали.

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Версия на азербайджанском языке Bu il Bakıda məktəbi qızıl və gümüş nişanla bitirən məzunların sayı açıqlanıb

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