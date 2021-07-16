Названо число выпускников-медалистов бакинских школ

В этом учебном году 21 выпускник XI классов общеобразовательных учреждений, подчиненных Управлению образования города Баку, был награжден золотой медалью, 8 - серебряной.

В этом учебном году 21 выпускник XI классов общеобразовательных учреждений, подчиненных Управлению образования города Баку, был награжден золотой медалью, 8 - серебряной.

Как сообщает Report, согласно соответствующему приказу министра образования, в городе Баку ученики общеобразовательных школ №60 (2 ученика), №67, №86, №106, №111, №135, №149, №225, №244 (2 учащихся), № 281 (2 ученика), 287, 288, 314, школ-лицеев № 83, №220 (4 учащихся) и Технико-гуманитарного лицея были удостоены золотых медалей, учащиеся полных средних школ №60, №115, №215, №269, №326, школы-лицея № 62 и классической гимназии № 160 (2 учащихся) были награждены серебряными медалями.

Отметим, что номинанты на золотую и серебряную медали определяются на основании "Порядка награждения золотым или серебряным знаком выпускников, окончивших общее образование с особыми достижениями", утвержденного соответствующим постановлением Кабинета министров Азербайджана.