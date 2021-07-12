Названо число вакцинированных от коронавируса работников образования

Свыше 220 тысяч преподавателей и 155 тысяч технических сотрудников, работающих в общеобразовательных учреждениях, были вакцинированы.

Свыше 220 тысяч преподавателей и 155 тысяч технических сотрудников, работающих в общеобразовательных учреждениях, были вакцинированы.

Как сообщает Report, 34 тысячи человек, имеющих медицинские противопоказания​, не были вакцинированы.

Кроме того, более 3 300 из более чем 4 500 сотрудников, работающих в учреждениях профессионального образования, были вакцинированы. Из них имеющие медицинские противопоказания 685 человек не были вакцинированы.

Более 4 800 сотрудников из более чем 8 000 сотрудников, работающих в средних специальных учебных заведениях, прошли процесс вакцинации. 1 700 человек не были вакцинированы по медицинским противопоказаниям.

Из работающих в вузах более чем 25 тысяч педагогических работников около 13 тысяч были вакцинированы. 5 500 человек из этого персонала были исключены из процесса вакцинации из-за противопоказаний.

Таким образом, 67 процентов (180 тысяч человек) из более чем 267 тысяч педагогических работников всех уровней образования уже вакцинированы. 33 процента не прошли вакцинацию по той или иной причине.