Названо число студентов, подавших заявки на получение кредитов

"На сегодняшний день 3 200 человек, поступивших в высшие учебные заведения, уже подали заявки на получение кредитов".

"На сегодняшний день 3 200 человек, поступивших в высшие учебные заведения, уже подали заявки на получение кредитов".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев на семинаре "Диалог медиа и образования".

По его словам, высшие учебные заведения могут использовать различные механизмы для сбора платы за обучение: "У нас налажено сотрудничество в этом направлении. Мы просим предоставить возможность вновь поступившим студентам получать кредиты. Подход должен строиться в рамках взаимного сотрудничества. В таком случае плата за обучение первокурсников будет перечислена сразу же".