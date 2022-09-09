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Названо число студентов, подавших заявки на получение кредитов

Названо число студентов, подавших заявки на получение кредитов "На сегодняшний день 3 200 человек, поступивших в высшие учебные заведения, уже подали заявки на получение кредитов".
Наука и образование
9 сентября 2022 г. 12:53
Названо число студентов, подавших заявки на получение кредитов

"На сегодняшний день 3 200 человек, поступивших в высшие учебные заведения, уже подали заявки на получение кредитов".

Как сообщает Report, об этом сказал исполнительный директор Фонда студенческих образовательных кредитов Араз Пашаев на семинаре "Диалог медиа и образования".

По его словам, высшие учебные заведения могут использовать различные механизмы для сбора платы за обучение: "У нас налажено сотрудничество в этом направлении. Мы просим предоставить возможность вновь поступившим студентам получать кредиты. Подход должен строиться в рамках взаимного сотрудничества. В таком случае плата за обучение первокурсников будет перечислена сразу же".

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Версия на азербайджанском языке Kredit almaq üçün müraciət edən tələbələrin sayı açıqlanıb

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