Названо число студентов, окончивших вузы в Азербайджане и не получивших диплом в прошлом году

Баку. 23 июня. REPORT.AZ/ Названо количество выпускников высших учебных заведений Азербайджана, окончивших бакалавриат в 2017 году, но не получивших диплом.

Как сообщает Report, по данным министерства образования, в прошлом году в вузах Азербайджана 31 360 человек были допущены к итоговой государственной аттестации, из них 30 360 получили диплом бакалавра, 1 000 человек не смогли получить диплом.

В прошлом году 23 174 выпускника вузов, находящихся в подчинении министерства образования, были допущены к итоговой государственной аттестации, из них 22 394 получили диплом бакалавра, 780 не смогли получить диплом.

В вузах, находящихся в подчинении других госучреждений, 4 672 человека были допущены к итоговой государственной аттестации, из них 4 504 получили диплом бакалавра, 170 не смогли получить диплом.

В частных учебных заведениях 3 533 человека были допущены к итоговой государственной аттестации, из них 3 378 получили диплом бакалавра, 155 не смогли получить диплом.

В бакинских филиалах высших учебных заведений Российской Федерации 85 человек были допущены к итоговой государственной аттестации, из них 84 получили диплом бакалавра, 1 человек не смог получить диплом.