Названо число студентов из Азербайджана, обучающихся в Киевском национальном университете

На сегодняшний день в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обучаются 180 студентов из Азербайджанской Республики.

На сегодняшний день в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко обучаются 180 студентов из Азербайджанской Республики.

Об этом в интервью восточноевропейскому бюро Report заявил ректор Киевского национального университета им. Шевченко Владимир Бугров.

"На самом деле у нас учатся даже больше азербайджанцев, но это граждане Украины. Граждан Азербайджана – 180 человек, из них 178 на факультетах и институтах и 2 - на подготовительном отделении", - заявил ректор.

По его словам, чаще всего студенты из Азербайджана выбирают юридические, экономические специальности, факультет международных отношений.

Также на сегодняшний день Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко подписал восемь соглашений с вузами Азербайджана.