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Названо число школьников в новом учебном году в Баку

Названо число школьников в новом учебном году в Баку В новом учебном году в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях будет обучаться 484 731 учащийся.
Наука и образование
13 сентября 2022 г. 11:07
Названо число школьников в новом учебном году в Баку

В новом учебном году в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях будет обучаться 484 731 учащийся.

Об этом Report сообщили в Управлении по образованию города Баку (УОГБ).

Предполагается, что в I классах общеобразовательных учреждений при УОГБ будут обучаться 46 200 детей, в IX - 37 987, в X - 26 898, в XI - 25 551, в XII – 168.

Ожидается, что в дошкольных образовательных учреждениях, действующих при УОГБ, будут обучаться 35 722 ребенка, в подготовительных группах общеобразовательных учреждений - 29 320 детей пятилетнего возраста.

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Версия на азербайджанском языке Yeni tədris ilində Bakıda təhsil alacaq şagirdlərin sayı açıqlanıb

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