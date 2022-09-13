Названо число школьников в новом учебном году в Баку

В новом учебном году в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях будет обучаться 484 731 учащийся.

В новом учебном году в подведомственных Управлению образования города Баку общеобразовательных учреждениях будет обучаться 484 731 учащийся.

Об этом Report сообщили в Управлении по образованию города Баку (УОГБ).

Предполагается, что в I классах общеобразовательных учреждений при УОГБ будут обучаться 46 200 детей, в IX - 37 987, в X - 26 898, в XI - 25 551, в XII – 168.

Ожидается, что в дошкольных образовательных учреждениях, действующих при УОГБ, будут обучаться 35 722 ребенка, в подготовительных группах общеобразовательных учреждений - 29 320 детей пятилетнего возраста.