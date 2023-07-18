О нас

Названо число обучающихся по программе дуального профобразования

Названо число обучающихся по программе дуального профобразования "В 2022/2023 учебном году 760 студентов привлечены к программе дуального профобразования в рамках сотрудничества с более чем 70 работодателями".
Наука и образование
18 июля 2023 г. 10:39
Названо число обучающихся по программе дуального профобразования

"В 2022/2023 учебном году 760 студентов привлечены к программе дуального профобразования в рамках сотрудничества с более чем 70 работодателями".

Как сообщает Report, об этом заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов сказал на мероприятии по итогам "Программы дуального профобразования", реализованной Государственным агентством по профессиональному образованию и Программой развития ООН.

Представитель госагенства отметил, что из них 200 человек уже обеспечены работой: "В следующем году число студентов, обучающихся по этой программе, планируется довести до 1000.

32 компании присоединились к программе двулетнего обучения дуально / на рабочем месте в рамках проектах по работе с частным сектором "Профессиональное образование и обучение для будущего". В процессе были задействованы 41 наставник из 8 профессиональных учебных заведений и 126 наставников из частного сектора по 24 различным профессиям, включая туризм и гостиничный бизнес, транспорт, производство мебели и медиа".

"При поддержке проекта в этой программе приняли участие 573 студента из Баку, Джалилабада, Гянджи, Лянкярана и Шеки, и более 70% выпускников получили официальные предложения о работе от компаний, в которых проходили практику", - подчеркнул Дж.Керемов.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Dual peşə təhsil proqramına cəlb edilən tələbələrin sayı açıqlanıb

Другие новости из категории

Госагентство: Установление тесного сотрудничества с работодателями - один из наших главных приоритетов
Госагентство: Установление тесного сотрудничества с работодателями - один из наших главных приоритетов
18 июля 2023 г. 10:57
Обнародованы результаты первого этапа вступительного экзамена в резидентуру
Обнародованы результаты первого этапа вступительного экзамена в резидентуру
17 июля 2023 г. 20:11
Прошло первое заседание рабочей группы по подготовке Энциклопедии Западного Азербайджана
Прошло первое заседание рабочей группы по подготовке "Энциклопедии Западного Азербайджана"
17 июля 2023 г. 18:23
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
Начинается прием документов в связи с переводом студентов
17 июля 2023 г. 13:23
Стартовал прием апелляционных обращений в рамках конкурса по трудоустройству учителей
Стартовал прием апелляционных обращений в рамках конкурса по трудоустройству учителей
17 июля 2023 г. 10:48
В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей
В Азербайджане состоятся вступительные экзамены для I и IV групп специальностей
17 июля 2023 г. 10:40
Очередной этап конкурса на должность судей прошли 175 кандидатов
Очередной этап конкурса на должность судей прошли 175 кандидатов
17 июля 2023 г. 09:43
ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов
ГЭЦ и Минкультуры Азербайджана провели экзамен для набора директоров и педагогов
16 июля 2023 г. 14:55
В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в резидентуру
В Азербайджане пройдет вступительный экзамен в резидентуру
16 июля 2023 г. 07:17
Малейка Аббасзаде: В стране существуют различные проекты и возможности для выявления потенциала молодежи
Малейка Аббасзаде: В стране существуют различные проекты и возможности для выявления потенциала молодежи
15 июля 2023 г. 11:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi