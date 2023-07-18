Названо число обучающихся по программе дуального профобразования

"В 2022/2023 учебном году 760 студентов привлечены к программе дуального профобразования в рамках сотрудничества с более чем 70 работодателями".

"В 2022/2023 учебном году 760 студентов привлечены к программе дуального профобразования в рамках сотрудничества с более чем 70 работодателями".

Как сообщает Report, об этом заместитель директора, исполняющий обязанности директора Государственного агентства по профессиональному образованию Джейхун Керемов сказал на мероприятии по итогам "Программы дуального профобразования", реализованной Государственным агентством по профессиональному образованию и Программой развития ООН.

Представитель госагенства отметил, что из них 200 человек уже обеспечены работой: "В следующем году число студентов, обучающихся по этой программе, планируется довести до 1000.

32 компании присоединились к программе двулетнего обучения дуально / на рабочем месте в рамках проектах по работе с частным сектором "Профессиональное образование и обучение для будущего". В процессе были задействованы 41 наставник из 8 профессиональных учебных заведений и 126 наставников из частного сектора по 24 различным профессиям, включая туризм и гостиничный бизнес, транспорт, производство мебели и медиа".

"При поддержке проекта в этой программе приняли участие 573 студента из Баку, Джалилабада, Гянджи, Лянкярана и Шеки, и более 70% выпускников получили официальные предложения о работе от компаний, в которых проходили практику", - подчеркнул Дж.Керемов.