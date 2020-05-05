Названо число обращений за психологической помощью в связи с COVID-19

С 6 по 30 апреля на "горячую линию 146-3" Министерства образования Азербайджана поступило в целом 863 обращения.

Как сообщили Report в министерстве, темами обращений преимущественно были тревожность у лиц пожилого возраста в связи с нынешней ситуацией, эмоциональное беспокойство во внутрисемейных и межличностных отношениях, нежелание школьников учиться в связи с долгим пребыванием дома, скука, проблемы общения между родителями и детьми во время кризиса подросткового возраста, волнение у абитуриентов из-за экзаменов, расстройство поведения у маленьких детей из-за переизбытка энергии, недостаток внимания и гиперактивность у школьников младшего возраста, депрессивное состояние из-за потери близких.

Обратившимся была оказана психологическая помощь, даны рекомендации.