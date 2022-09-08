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Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку

Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профессиональное образование в городе Баку.
Наука и образование
8 сентября 2022 г. 13:40
Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профобразование в Баку

Названо число лиц с высшим образованием, желающих получить профессиональное образование в городе Баку.

Как передает Report, исполняющий обязанности директора Государственного агентства профессионального образования при Министерстве науки и образования Азербайджана Джейхун Керимов на семинаре на тему "Медиа и образовательный диалог" отметил, что в прошлом году 400 выпускников вузов подали заявки для поступления в профтехучилища (3 процента от общего числа абитуриентов).

По словам Керимова, эти лица в основном нацелены на специальности в области туризма и ИКТ.

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Версия на азербайджанском языке Bakıda peşə təhsili almaq istəyən ali təhsilli şəxslərin sayı açıqlanıb

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