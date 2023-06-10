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Названо число кандидатов, участвовавших в экзамене на способности конкурса "Восхождение"  

Названо число кандидатов, участвовавших в экзамене на способности конкурса "Восхождение"   В очном этапе третьего конкурса "Восхождение" в экзамене на способности приняли участие 1262 кандидата
Наука и образование
10 июня 2023 г. 15:55
Названо число кандидатов, участвовавших в экзамене на способности конкурса Восхождение  

В очном этапе третьего конкурса "Восхождение" в экзамене на способности приняли участие 1 262 кандидата.

Об этом Report сообщили в пресс-службе рабочей группы конкурса "Восхождение".

Отметим, что сегодня стартовал очный этап третьего конкурса "Восхождение". Экзамены проводились в 7 экзаменационных центрах, организованных в городе Баку. Право участвовать в экзамене очного этапа получили 1 325 человек, успешно прошедших предыдущие этапы конкурса.

Напомним, что 20 победителей конкурса "Восхождение" смогут получить индивидуальные консультации по вопросам карьеры от топ-менеджеров крупных компаний и руководителей государственных органов и приобретут возможность быть внесенными в банк кадрового резерва. Также их ждет денежная премия в размере 20 тыс. манатов.

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