Названо число госслужащих, получивших выговор в прошлом году

В 2022 году в центральных органах исполнительной власти и других государственных учреждениях в отношении госслужащих было применено 58 дисциплинарных взысканий.

В 2022 году в центральных органах исполнительной власти и других государственных учреждениях в отношении госслужащих было применено 58 дисциплинарных взысканий.

Как сообщает Report, об этом говорится в отчете о состоянии соблюдения правил этического поведения государственных служащих за 2022 год.

Среди дисциплинарных мер 46 - выговоры, 7 - увольнение с государственной службы, 2 - перевод на должность той же классификации, но с меньшим окладом, и 1 - снижение оклада. В двух случаях вид дисциплинарного взыскания не указан.